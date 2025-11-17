https://ria.ru/20251117/dronov-2055480299.html
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий - РИА Новости, 17.11.2025
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий
Благотворительный марафон "Рождественский подарок" в Новгородской области будет посвящен в этом году не только участникам СВО, но и инвалидам всех боевых...
новгородская область
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий
Дронов: марафон в Новгороде посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Благотворительный марафон "Рождественский подарок" в Новгородской области будет посвящен в этом году не только участникам СВО, но и инвалидам всех боевых действий, чтобы помочь большему количеству людей, сообщил губернатор Александр Дронов.
Он уточнил, что в понедельник на оперативном совещании обсудили подготовку к благотворительному марафону, который пройдет в регионе в 34-й раз. В этом году он начнется 12 декабря и завершится 16 января 2026 года.
"Сегодня на оперативном совещании поручил расширить категории участников марафона "Рождественский подарок". Будем помогать теперь инвалидам боевых действий всех вооружённых конфликтов, не только СВО. Считаю, что это справедливое и необходимое решение. Наша задача — достойно организовать марафон и привлечь к нему максимальное внимание, чтобы помощь получили как можно больше людей, которые в ней нуждаются", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ежегодно с 1993 года в регионе проводится областной благотворительный марафон "Рождественский подарок". За весь период было собрано более 1 миллиарда рублей. Помощь нуждающимся семьям и гражданам предоставлялась на лечение, ремонт жилья, приобретение топлива, бытовой и оргтехники, мебели и продуктов питания.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, с 2022 года марафон посвящается участникам специальной военной операции и их семьям. В том числе тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, нуждается в решении социально-бытовых вопросов.