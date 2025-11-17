Рейтинг@Mail.ru
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/dronov-2055480299.html
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий - РИА Новости, 17.11.2025
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий
Благотворительный марафон "Рождественский подарок" в Новгородской области будет посвящен в этом году не только участникам СВО, но и инвалидам всех боевых... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:03:00+03:00
2025-11-17T15:03:00+03:00
общество
новгородская область
александра дронова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251113/dronov-2054749490.html
https://ria.ru/20251114/okrugi-2054957720.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новгородская область, александра дронова
Общество, Новгородская область, Александра Дронова
Новгородский марафон посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий

Дронов: марафон в Новгороде посвятят бойцам СВО и инвалидам всех боевых действий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Благотворительный марафон "Рождественский подарок" в Новгородской области будет посвящен в этом году не только участникам СВО, но и инвалидам всех боевых действий, чтобы помочь большему количеству людей, сообщил губернатор Александр Дронов.
Он уточнил, что в понедельник на оперативном совещании обсудили подготовку к благотворительному марафону, который пройдет в регионе в 34-й раз. В этом году он начнется 12 декабря и завершится 16 января 2026 года.
Александр Дронов на встрече с директором благотворительного фонда Старость в радость Елизаветой Олескиной - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Дронов: проект медсопровождения для пожилых новгородцев запустят в 2026 г
13 ноября, 14:15
"Сегодня на оперативном совещании поручил расширить категории участников марафона "Рождественский подарок". Будем помогать теперь инвалидам боевых действий всех вооружённых конфликтов, не только СВО. Считаю, что это справедливое и необходимое решение. Наша задача — достойно организовать марафон и привлечь к нему максимальное внимание, чтобы помощь получили как можно больше людей, которые в ней нуждаются", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ежегодно с 1993 года в регионе проводится областной благотворительный марафон "Рождественский подарок". За весь период было собрано более 1 миллиарда рублей. Помощь нуждающимся семьям и гражданам предоставлялась на лечение, ремонт жилья, приобретение топлива, бытовой и оргтехники, мебели и продуктов питания.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, с 2022 года марафон посвящается участникам специальной военной операции и их семьям. В том числе тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, нуждается в решении социально-бытовых вопросов.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Три округа Новгородской области стали лучшими во всероссийском конкурсе
14 ноября, 12:12
 
ОбществоНовгородская областьАлександра Дронова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала