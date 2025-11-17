Рейтинг@Mail.ru
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
17:36 17.11.2025 (обновлено: 23:20 17.11.2025)
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС - РИА Новости, 17.11.2025
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил несколько ДТП в центре Донецка, скрываясь от погони сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 17.11.2025
Последствия погони за водителем "копейки" по центру Донецка
Водитель "копейки" устроил несколько ДТП во время погони по центру Донецка.
происшествия, донецк, донецкая народная республика, ленинский район, audi a8, chevrolet
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ленинский район, Audi A8, Chevrolet
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС

В Донецке водитель "ВАЗа" совершил несколько ДТП, скрываясь от погони ДПС

ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил несколько ДТП в центре Донецка, скрываясь от погони сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Сотрудники ДПС несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Стадионной в Ленинском районе Донецка. Внимание инспектора привлек автомобиль "ВАЗ-21013", и правоохранитель жезлом подал водителю сигнал об остановке. Законное требование полицейского водитель проигнорировал и продолжил движение. Правоохранители начали преследовать нарушителя… Правоохранители заблокировали нарушителю пути к отступлению своим автомобилем и предприняли меры к задержанию водителя, представлявшего угрозу для окружающих", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате попытки скрыться правонарушитель совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", который двигался в попутном направлении. Продолжив движение, водитель при повороте столкнулся с Audi, после чего "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos.
"В отношении нарушителя были составлены протоколы за управление транспортным средством, не имея права управления, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства… а также за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Общая сумма наложенных на нарушителя взысканий может составить около 20 тысяч рублей", - подытожили в ведомстве.
По версии следствия, правонарушитель находился за рулем без признаков опьянения, но при этом неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспорта без прав.
В Новгородской области при столкновении двух грузовиков погиб человек
Заголовок открываемого материала