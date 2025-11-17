https://ria.ru/20251117/donetsk-2055534876.html
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС - РИА Новости, 17.11.2025
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил несколько ДТП в центре Донецка, скрываясь от погони сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 17.11.2025
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
В Донецке водитель "ВАЗа" совершил несколько ДТП, скрываясь от погони ДПС
ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил несколько ДТП в центре Донецка, скрываясь от погони сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Сотрудники ДПС несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Стадионной в Ленинском районе Донецка
. Внимание инспектора привлек автомобиль "ВАЗ-21013", и правоохранитель жезлом подал водителю сигнал об остановке. Законное требование полицейского водитель проигнорировал и продолжил движение. Правоохранители начали преследовать нарушителя… Правоохранители заблокировали нарушителю пути к отступлению своим автомобилем и предприняли меры к задержанию водителя, представлявшего угрозу для окружающих", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате попытки скрыться правонарушитель совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", который двигался в попутном направлении. Продолжив движение, водитель при повороте столкнулся с Au
di, после чего "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrol
et Lanos.
"В отношении нарушителя были составлены протоколы за управление транспортным средством, не имея права управления, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства… а также за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Общая сумма наложенных на нарушителя взысканий может составить около 20 тысяч рублей", - подытожили в ведомстве.
По версии следствия, правонарушитель находился за рулем без признаков опьянения, но при этом неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспорта без прав.