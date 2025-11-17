В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС

ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил несколько ДТП в центре Донецка, скрываясь от погони сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.

"В отношении нарушителя были составлены протоколы за управление транспортным средством, не имея права управления, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства… а также за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Общая сумма наложенных на нарушителя взысканий может составить около 20 тысяч рублей", - подытожили в ведомстве.