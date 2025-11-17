https://ria.ru/20251117/donetsk-2055472414.html
В небе над Донецком прогремели три повторных взрыва
Три повторных мощных взрыва прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
В небе над Донецком прогремели три повторных взрыва
