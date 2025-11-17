https://ria.ru/20251117/donetsk-2055454378.html
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Над Донецком прогремели три мощных взрыва - РИА Новости, 17.11.2025
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Три мощных взрыва прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Три мощных взрыва прогремели в небе над центром Донецка