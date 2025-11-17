https://ria.ru/20251117/donetsk-2055377306.html
В Ворошиловском районе Донецка возобновили подачу электроэнергии
В Ворошиловском районе Донецка возобновили подачу электроэнергии
В Ворошиловском районе Донецка появился свет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
В части Ворошиловского района Донецка появился свет