В Ворошиловском районе Донецка возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 17.11.2025
08:55 17.11.2025 (обновлено: 09:48 17.11.2025)
В Ворошиловском районе Донецка возобновили подачу электроэнергии
В Ворошиловском районе Донецка появился свет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
донецк
2025
Донецк
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. В Ворошиловском районе Донецка появился свет, передает корреспондент РИА Новости.
В части Ворошиловского района Донецка появился свет, начали работать светофоры, столбы освещения.
