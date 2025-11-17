Рейтинг@Mail.ru
Электроснабжение пропало в нескольких районах Донецка - РИА Новости, 17.11.2025
00:01 17.11.2025 (обновлено: 00:39 17.11.2025)
Электроснабжение пропало в нескольких районах Донецка
Электроснабжение пропало в нескольких районах Донецка
происшествия, донецк
Происшествия, Донецк
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. В нескольких районах Донецка пропало электроснабжение, передает корреспондент РИА Новости.
Электричество пропало по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском, Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.
Въезд в город Славянск - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Славянск остался без света
8 сентября, 13:19
 
Заголовок открываемого материала