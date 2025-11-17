https://ria.ru/20251117/donetsk-2055350773.html
Электроснабжение пропало в нескольких районах Донецка
Электроснабжение пропало в нескольких районах Донецка
В нескольких районах Донецка пропало электроснабжение, передает корреспондент РИА Новости.
Электроснабжение пропало в нескольких районах Донецка
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. В нескольких районах Донецка пропало электроснабжение, передает корреспондент РИА Новости.
Электричество пропало по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском, Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.