С актрисы Ольги Арнтгольц пытались взыскать долг по ЖКХ
С актрисы Ольги Арнтгольц пытались взыскать долг по ЖКХ - РИА Новости, 17.11.2025
С актрисы Ольги Арнтгольц пытались взыскать долг по ЖКХ
Фонд капремонта многоквартирных домов подал исковое заявление о взыскании платы за коммунальные платежи с актрисы Ольги Арнтгольц, однако суд не стал его... РИА Новости, 17.11.2025
москва
2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Фонд капремонта многоквартирных домов подал исковое заявление о взыскании платы за коммунальные платежи с актрисы Ольги Арнтгольц, однако суд не стал его рассматривать, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
"Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству", - указано в материалах.
Мотивировка отказа не сообщается.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы
подавал исковое заявление к Арнтгольц о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Сумма взыскания не уточняется.