Внешний долг России по отношению к ВВП снизился до 14 процентов
2025-11-17T05:06:00+03:00
2025-11-17T05:06:00+03:00
2025-11-17T05:29:00+03:00
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14 процентов — ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ и Росстата.
Показатель за квартал сократился на 0,7 процентного пункта. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь однажды — в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3 процента.
Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина, составив всего 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее.
Максимальный за современную историю России
уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91 процента, а в расчете на душу населения — в 2013 году на уровне 5072 доллара.
В целом внешняя задолженность на 1 октября составила 305 миллиардов долларов, сократившись за квартал на 4,9 процента.