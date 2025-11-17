Внешний долг России по отношению к ВВП снизился до 14 процентов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14 процентов — ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ и Росстата.

Показатель за квартал сократился на 0,7 процентного пункта. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь однажды — в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3 процента.

Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина, составив всего 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее.

Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91 процента, а в расчете на душу населения — в 2013 году на уровне 5072 доллара.