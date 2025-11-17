Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Старшая дочка женщины, которая подозревается в убийстве шестилетнего сына в подмосковной Балашихе, проживает с отцом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В воскресенье в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.