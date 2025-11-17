https://ria.ru/20251117/dochka-2055392098.html
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе - РИА Новости, 17.11.2025
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе
Старшая дочка женщины, которая подозревается в убийстве шестилетнего сына в подмосковной Балашихе, проживает с отцом, сообщили РИА Новости в правоохранительных...
2025-11-17T10:08:00+03:00
2025-11-17T10:08:00+03:00
2025-11-17T10:09:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
балашиха
Новости
ru-RU
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Старшая дочка женщины, которая подозревается в убийстве шестилетнего сына в подмосковной Балашихе, проживает с отцом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"После расставания родителей девочка осталась жить с отцом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина регулярно старался навещать сына.
В воскресенье в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК
по Подмосковью
сообщило, что в квартире в Балашихе
было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник ГСУ СК по области сообщило о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.