Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 17.11.2025 (обновлено: 10:09 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/dochka-2055392098.html
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе - РИА Новости, 17.11.2025
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе
Старшая дочка женщины, которая подозревается в убийстве шестилетнего сына в подмосковной Балашихе, проживает с отцом, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:08:00+03:00
2025-11-17T10:09:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055380423_0:126:928:648_1920x0_80_0_0_c2d17ac6239723355fe666e7878c9343.jpg
https://ria.ru/20251116/kriminal-2055346146.html
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055380423_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_341ad94235a28958a5d9d62ceca9e7e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о дочери женщины, тело сына которой нашли в Балашихе

Старшая дочка подозреваемой в убийстве сына в Балашихе живет с отцом

© Следственный комитет РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Следственный комитет России
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Старшая дочка женщины, которая подозревается в убийстве шестилетнего сына в подмосковной Балашихе, проживает с отцом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"После расставания родителей девочка осталась жить с отцом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина регулярно старался навещать сына.
В воскресенье в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник ГСУ СК по области сообщило о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Кадр видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
СК показал кадры квартиры в Балашихе, где нашли тело ребенка
16 ноября, 22:51
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)БалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала