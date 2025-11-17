https://ria.ru/20251117/dnr-2055576139.html
В ДНР возбудили дело после избиения девочки группой подростков
Уголовное дело возбуждено по делу об избиении несовершеннолетней девочки в городе Макеевка в ДНР группой подростков, сообщили в следственном комитете региона. РИА Новости, 17.11.2025
