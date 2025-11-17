В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку

В местных соцсетях распространились кадры избиения девочки группой подростков. На них видно, как несовершеннолетнюю, стоящую у стены в заброшенном здании, юноша несколько раз ударяет кулаком по голове и лицу, а далее бьет ногой. После попытки девочки сопротивляться к избивавшему подключаются еще несколько человек и все вместе продолжают избивать ее руками и ногами.