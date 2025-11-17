Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку - РИА Новости, 17.11.2025
15:22 17.11.2025
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку

Группа подростков избила девочку в Макеевке, участники драки установлены

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку в городе Макеевке Донецкой Народной Республики, участники драки установлены, сообщила пресс-служба МВД России по региону.
В местных соцсетях распространились кадры избиения девочки группой подростков. На них видно, как несовершеннолетнюю, стоящую у стены в заброшенном здании, юноша несколько раз ударяет кулаком по голове и лицу, а далее бьет ногой. После попытки девочки сопротивляться к избивавшему подключаются еще несколько человек и все вместе продолжают избивать ее руками и ногами.
«

"Полицейские проводят проверку по факту избиения девушки группой подростков. Полицейские установили личности всех участников инцидента, потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненных телесных повреждений", - говорится в Telegram-канале министерства. Как отмечается в релизе, решается вопрос о постановке нападавших на профилактический учет в полиции.

В Telegram-канале СУСК России по ДНР сообщается, что все обстоятельства устанавливаются, организована проверка.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Екатеринбурге подростки избили мужчину
26 октября, 19:08
 
