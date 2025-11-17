https://ria.ru/20251117/dnr-2055488712.html
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку - РИА Новости, 17.11.2025
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку
Группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку в городе Макеевке Донецкой Народной Республики, участники драки установлены, сообщила пресс-служба МВД... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:22:00+03:00
2025-11-17T15:22:00+03:00
2025-11-17T15:22:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
макеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251026/ekaterinburg-2050767108.html
донецкая народная республика
россия
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, россия, макеевка
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка
В Макеевке подростки избили несовершеннолетнюю девочку
Группа подростков избила девочку в Макеевке, участники драки установлены
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку в городе Макеевке Донецкой Народной Республики, участники драки установлены, сообщила пресс-служба МВД России по региону.
В местных соцсетях распространились кадры избиения девочки группой подростков. На них видно, как несовершеннолетнюю, стоящую у стены в заброшенном здании, юноша несколько раз ударяет кулаком по голове и лицу, а далее бьет ногой. После попытки девочки сопротивляться к избивавшему подключаются еще несколько человек и все вместе продолжают избивать ее руками и ногами.
«
"Полицейские проводят проверку по факту избиения девушки группой подростков. Полицейские установили личности всех участников инцидента, потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненных телесных повреждений", - говорится в Telegram-канале министерства. Как отмечается в релизе, решается вопрос о постановке нападавших на профилактический учет в полиции.
В Telegram-канале СУСК России
по ДНР
сообщается, что все обстоятельства устанавливаются, организована проверка.