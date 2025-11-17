https://ria.ru/20251117/dimitrov-2055534104.html
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в районе Димитрова
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в районе Димитрова - РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в районе Димитрова
Минобороны России показало кадры уничтожения минометного расчета и живой силы формирований ВСУ в районе Димитрова ДНР. РИА Новости, 17.11.2025
Боевая работа по освобождению территорий в Димитрове ДНР
Подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжают боевую работу по освобождению территорий в Димитрове ДНР
МО РФ показало уничтожение минометного расчета и живой силы ВСУ около Димитрова