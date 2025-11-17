Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в районе Димитрова - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 17.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в районе Димитрова
Минобороны России показало кадры уничтожения минометного расчета и живой силы формирований ВСУ в районе Димитрова ДНР. РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в районе Димитрова

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения минометного расчета и живой силы формирований ВСУ в районе Димитрова ДНР.
На опубликованных Минобороны РФ кадрах военнослужащие ВСУ укрываются в полуразрушенном здании, предварительно замаскировав миномет, однако российский дрон настигает их в этом "убежище". Также на видео показан сброс бомбы на украинского военного, который находился в лесистой местности.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Там блокирован 31 украинский батальон. Попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
