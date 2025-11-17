https://ria.ru/20251117/desant-2055369721.html
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском - РИА Новости, 17.11.2025
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском
Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинского десанта, пытавшегося деблокировать окруженные в Красноармейске части ВСУ. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T07:16:00+03:00
2025-11-17T07:16:00+03:00
2025-11-17T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052288185_24:24:1056:605_1920x0_80_0_0_7fadf02e23d98fd874bb05df65fe32bf.jpg
https://ria.ru/20251117/vsu-2055368302.html
россия
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052288185_64:0:1139:806_1920x0_80_0_0_1b1b129a2c6f230560f84369da29917c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском
Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ под Красноармейском