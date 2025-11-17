Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 17.11.2025
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском
Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинского десанта, пытавшегося деблокировать окруженные в Красноармейске части ВСУ.
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения украинского десанта под Красноармейском

Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ под Красноармейском

© Кадр видео из соцсетейВысадка украинского десанта к северу от Красноармейска
Высадка украинского десанта к северу от Красноармейска
© Кадр видео из соцсетей
Высадка украинского десанта к северу от Красноармейска. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинского десанта, пытавшегося деблокировать окруженные в Красноармейске части ВСУ.
На видеокадрах по полю разбредаются прибывшие на вертолете украинские военнослужащие, а ВС РФ наносят по ним поражающий удар.
Далее показано уничтожения украинских боевиков, двигающихся по лесополосам, а также засевших в немногочисленных зданиях.
Украинские военнослужащие
Части 57-й бригады ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала