Рассмотрение закрытия дела о контрабанде "крабового короля" Кана отложили

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 25 ноября рассмотрение ходатайства защиты о прекращении уголовного дела сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, из-за его смерти, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита в ходе прений на предыдущем заседании 10 ноября заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана . Представитель гособвинения попросил отложить рассмотрение ходатайства защиты для изучения предоставленных адвокатами документов. На заседании в понедельник адвокаты присутствовать не смогли, суд зачитал их ходатайство об отложении заседания.

Представитель гособвинения поддержал ходатайство защиты о переносе заседания, уточнив, что адвокаты отсутствуют по уважительной причине.

"Заседание (по рассмотрению ходатайства о закрытии дела Кана - ред.)... отложить на 25 ноября на 09.00 (02.00 мск)", - сказала судья.

Японию, Южную Корею, По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России КНР . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.

В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.