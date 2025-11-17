Жительница Приморья испытала удачу и выиграла в лотерею 10 миллионов рублей

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жительница Приморского края проснулась и решила, что стоит испытать удачу, купила за 120 рублей билет и выиграла в лотерею "Цветные шары" 10 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

"Жительница Приморского края Ольга купила за 120 рублей билет онлайн-лотереи "Цветные шары" и стала мультимиллионершей, выиграв первый в истории этой лотереи суперприз 10 миллионов рублей", - рассказали в компании.

Там привели слова победительницы, которая и раньше участвовала в розыгрышах и выигрывала крупные суммы. "Максимальный выигрыш у меня был 75 тысяч рублей", – поделилась Ольга.

В этот раз женщина решила сыграть в лотерею "Цветные шары": "В последнее время мне нравится именно эта лотерея, там много вариантов дополнительных игр для победы. Утром проснулась и захотела испытать удачу".

"Когда я выбрала билет, поставила на зеленый цвет, потом через пару минут взяла еще один. Я кинула кубик и поставила дополнительное число 2. В итоге один билет принес 450 рублей, а другой - 10 миллионов рублей", - рассказала победительница.

"Шок был сильный, конечно. Мне казалось, что я сплю", - поделилась эмоциями от выигрыша Ольга.