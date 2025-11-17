В Свердловской области задержали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Мужчину, который забаррикадировался в квартире в Первоуральске Свердловской области, задержали, никаких взрывных устройств у него при себе не было, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.