В Свердловской области задержали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Мужчину, который забаррикадировался в квартире в Первоуральске Свердловской области, задержали, никаких взрывных устройств у него при себе не было, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Дебошир задержан, его везут в дежурную часть для допроса, никаких криминальных и взрывных устройств у него не было", – сказал Горелых.
Горелых ранее сообщал, что в понедельник в дежурную часть полиции Первоуральска поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Правоохранители выясняли, есть ли кто-то в квартире, имеется ли у мужчины оружие. По данным представителя полиции, личность мужчины установили – это местный житель 1973 года рождения, ранее он был судим за причастность к грабежу, разбойному нападению, причинению вреда здоровью.
Жителей дома эвакуировали, они находятся в безопасности, информировал мэр Первоуральска Игорь Кабец. Дом, где случилось ЧП, был оцеплен.