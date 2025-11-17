https://ria.ru/20251117/chp-2055578985.html
В Первоуральске эвакуировали жителей дома, где забаррикадировался дебошир
В Первоуральске эвакуировали жителей дома, где забаррикадировался дебошир - РИА Новости, 17.11.2025
В Первоуральске эвакуировали жителей дома, где забаррикадировался дебошир
Жителей дома в Первоуральске Свердловской области, где забаррикадировался мужчина, эвакуировали, дом оцепили, сообщил мэр Первоуральска Игорь Кабец. РИА Новости, 17.11.2025
