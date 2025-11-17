https://ria.ru/20251117/chp-2055578514.html
На Урале установили личность дебошира, забаррикадировавшегося в квартире
На Урале установили личность дебошира, забаррикадировавшегося в квартире - РИА Новости, 17.11.2025
На Урале установили личность дебошира, забаррикадировавшегося в квартире
Личность дебошира, забаррикадировавшегося в квартире в Первоуральске Свердловской области, сотрудники полиции установили - это местный житель 1973 года... РИА Новости, 17.11.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Личность дебошира, забаррикадировавшегося в квартире в Первоуральске Свердловской области, сотрудники полиции установили - это местный житель 1973 года рождения, на место происшествия вызвали и его мать, чтобы тот "не наломал дров", сейчас с ним ведутся переговоры, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Личность дебошира правоохранители уже установили: это местный житель 1973 года рождения. Сейчас с ним оперуполномоченные ведут переговоры, чтобы тот добровольно открыл дверь жилища и сдался. По указанию начальника свердловского главка МВД генерала Александра Мешкова из Екатеринбурга
в Первоуральск
направлена группа опытных оперуполномоченных во главе с заместителем начальника полиции главка Владимиром Молодцовым… Чтобы гражданин не наломал, что называется, дров, полиция вызвала на место происшествия и его мать", - сказал Горелых
.
Мужчина, который забаррикадировался, отметил собеседник агентства, и ранее был не в ладах с законом - у него есть судимости за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью.
Ранее Горелых сообщал РИА Новости, что в понедельник вечером в дежурную часть полиции Первоуральска поступило сообщение, что в одной из квартир гражданин с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. На место происшествия выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии
. Есть ли кто-то в квартире или какой-то арсенал оружия у мужчины, выясняют правоохранители.