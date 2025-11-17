На Урале установили личность дебошира, забаррикадировавшегося в квартире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Личность дебошира, забаррикадировавшегося в квартире в Первоуральске Свердловской области, сотрудники полиции установили - это местный житель 1973 года рождения, на место происшествия вызвали и его мать, чтобы тот "не наломал дров", сейчас с ним ведутся переговоры, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Мужчина, который забаррикадировался, отметил собеседник агентства, и ранее был не в ладах с законом - у него есть судимости за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью.