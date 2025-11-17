https://ria.ru/20251117/chp-2055575876.html
В Свердловской области Росгвардия пытается задержать неадекватного мужчину
В Свердловской области Росгвардия пытается задержать неадекватного мужчину - РИА Новости, 17.11.2025
В Свердловской области Росгвардия пытается задержать неадекватного мужчину
Мужчина с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями в Первоуральске в Свердловской области, на место незамедлительно выехали и приступили к... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:09:00+03:00
2025-11-17T21:09:00+03:00
2025-11-17T21:09:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
валерий горелых
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153325/05/1533250548_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_433c1da4ebecf4afbe815591c5b9a311.jpg
https://ria.ru/20250821/moskva-2036774942.html
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153325/05/1533250548_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b54230e0dfedd4e58800c7c71781360d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Свердловской области Росгвардия пытается задержать неадекватного мужчину
В Первоуральске Росгвардия пытается задержать неадекватного мужчину