21:09 17.11.2025
В Свердловской области Росгвардия пытается задержать неадекватного мужчину
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Мужчина с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями в Первоуральске в Свердловской области, на место незамедлительно выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сегодня вечером в дежурную часть полиции Первоуральска поступило тревожное сообщение о том, что в одной из квартир гражданин с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. На место происшествия незамедлительно выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии", – сказал Горелых агентству.
Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину, который с топором ходил среди детей во дворе в Балашихе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку
21 августа, 16:26
 
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьВалерий ГорелыхФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
