В Свердловской области Росгвардия пытается задержать неадекватного мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Мужчина с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями в Первоуральске в Свердловской области, на место незамедлительно выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.