Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2025
20:39 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/chp-2055572466.html
Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области

Балицкий: электроснабжение в Запорожской области восстановят к концу недели

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Запорожской области после атак ВСУ сложная, но контролируемая, полное восстановление электроснабжения ожидается к концу недели, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Балицкий сообщил, что провел оперативное совещание по вопросу электроснабжения населенных пунктов Запорожской области, критическая инфраструктура которых ранее подверглась террористическим атакам со стороны ВСУ.
На данный момент без электроснабжения остаются 41 843 абонента в Михайловском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах и части Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор.
"На сегодняшний день ситуация остается сложной, но контролируемой, энергетики работают круглосуточно в полном составе… Применяются веерные отключения для восстановления работоспособности энергосистемы. В ближайшие дни ситуация должна быть полностью стабилизирована, к концу недели энергосистема должна быть приведена в нормальное состояние", - написал губернатор в Telegram-канале.
Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, отметил он.
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
