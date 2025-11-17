Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Запорожской области после атак ВСУ сложная, но контролируемая, полное восстановление электроснабжения ожидается к концу недели, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Балицкий сообщил, что провел оперативное совещание по вопросу электроснабжения населенных пунктов Запорожской области, критическая инфраструктура которых ранее подверглась террористическим атакам со стороны ВСУ.

На данный момент без электроснабжения остаются 41 843 абонента в Михайловском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах и части Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор.

"На сегодняшний день ситуация остается сложной, но контролируемой, энергетики работают круглосуточно в полном составе… Применяются веерные отключения для восстановления работоспособности энергосистемы. В ближайшие дни ситуация должна быть полностью стабилизирована, к концу недели энергосистема должна быть приведена в нормальное состояние", - написал губернатор в Telegram-канале.