Водителя белгородской "скорой" наградили медалью

БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Водитель скорой медицинской помощи из Белгородской области Станислав Солодовник указом президента награжден медалью "За спасение погибавших", мужчина оказывал помощь мирным жителям, пострадавшим в результате атак украинских дронов в мае 2024 года.

"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить... медалью "За спасение погибавших" Солодовника Станислава Павловича - водителя автомобиля Грайворонского поста скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.

В пресс-службе правительства Белгородской области в комментарии РИА Новости сообщили, что награда связана с событиями 6 мая 2024 года, когда погибли 10 мирных жителей, более 50 получили ранения.