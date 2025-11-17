https://ria.ru/20251117/chp-2055533864.html
Водителя белгородской "скорой" наградили медалью
2025-11-17T17:35:00+03:00
белгородская область, россия, происшествия
БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Водитель скорой медицинской помощи из Белгородской области Станислав Солодовник указом президента награжден медалью "За спасение погибавших", мужчина оказывал помощь мирным жителям, пострадавшим в результате атак украинских дронов в мае 2024 года.
Соответствующий указ президента РФ
опубликован на официальном портале
правовой информации в понедельник.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить... медалью "За спасение погибавших" Солодовника Станислава Павловича - водителя автомобиля Грайворонского поста скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.
В пресс-службе правительства Белгородской области
в комментарии РИА Новости сообщили, что награда связана с событиями 6 мая 2024 года, когда погибли 10 мирных жителей, более 50 получили ранения.
"Он был в числе тех, кто оказывал помощь пострадавшим сотрудникам "Агро-Белогорья", которых БПЛА атаковали под Березовкой. Тогда работало много экипажей", - рассказали в правительстве.