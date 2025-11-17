Рейтинг@Mail.ru
Водителя белгородской "скорой" наградили медалью - РИА Новости, 17.11.2025
17:35 17.11.2025
Водителя белгородской "скорой" наградили медалью
Водитель скорой медицинской помощи из Белгородской области Станислав Солодовник указом президента награжден медалью "За спасение погибавших", мужчина оказывал...
Водителя белгородской "скорой" наградили медалью

Водителя белгородской "скорой" наградили медалью "За спасение погибавших"

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМедаль "За спасение погибавших"
Медаль "За спасение погибавших". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Водитель скорой медицинской помощи из Белгородской области Станислав Солодовник указом президента награжден медалью "За спасение погибавших", мужчина оказывал помощь мирным жителям, пострадавшим в результате атак украинских дронов в мае 2024 года.
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить... медалью "За спасение погибавших" Солодовника Станислава Павловича - водителя автомобиля Грайворонского поста скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.
В пресс-службе правительства Белгородской области в комментарии РИА Новости сообщили, что награда связана с событиями 6 мая 2024 года, когда погибли 10 мирных жителей, более 50 получили ранения.
"Он был в числе тех, кто оказывал помощь пострадавшим сотрудникам "Агро-Белогорья", которых БПЛА атаковали под Березовкой. Тогда работало много экипажей", - рассказали в правительстве.
