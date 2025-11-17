В Архангельской области яхта с двумя пассажирами три дня дрейфовало в море

МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Парусно-моторное судно с двумя пассажирами на борту, нарушив запрет на навигацию, вышло с Соловков в Архангельск, однако легло в дрейф из-за поломки двигателя, незадачливых мореходов спасли местные жители во время шторма, рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"У них отказал двигатель, три дня они дрейфовали в штормовых условиях. Во время шторма их стало прибивать в районе деревни Летняя Золотица. Спасли их с помощью трактора. Вытащили, положили на бок яхту и вытащили на берег", - рассказал собеседник агентства. Незадачливых мореходов отогрели и накормили спасители.