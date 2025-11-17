Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области яхта с двумя пассажирами три дня дрейфовало в море
16:34 17.11.2025 (обновлено: 17:12 17.11.2025)
В Архангельской области яхта с двумя пассажирами три дня дрейфовало в море
В Архангельской области яхта с двумя пассажирами три дня дрейфовало в море
Парусно-моторное судно с двумя пассажирами на борту, нарушив запрет на навигацию, вышло с Соловков в Архангельск, однако легло в дрейф из-за поломки двигателя,... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
архангельск
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельск
россия
архангельская область
Происшествия, Архангельск, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области яхта с двумя пассажирами три дня дрейфовало в море

Яхта с пассажирами 3 дня дрейфовала в Белом море, несмотря на запрет навигации

Закат на берегу Белого моря
Закат на берегу Белого моря. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Парусно-моторное судно с двумя пассажирами на борту, нарушив запрет на навигацию, вышло с Соловков в Архангельск, однако легло в дрейф из-за поломки двигателя, незадачливых мореходов спасли местные жители во время шторма, рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Седьмого ноября навигация для маломерных судов в Архангельской области была официально закрыта. Однако это не остановило судоводителя, который взял на борт яхты двух пассажиров, в том числе 13-летнего подростка, и направился в начале прошлой недели с Соловков в сторону Архангельска по Белому морю.
"У них отказал двигатель, три дня они дрейфовали в штормовых условиях. Во время шторма их стало прибивать в районе деревни Летняя Золотица. Спасли их с помощью трактора. Вытащили, положили на бок яхту и вытащили на берег", - рассказал собеседник агентства. Незадачливых мореходов отогрели и накормили спасители.
"Люди спасены только благодаря случайным очевидцам. Сотрудники полиции и Центра ГИМС МЧС России проводят проверку... Судоводителю грозит административный штраф до 10 тысяч рублей. При подтверждении создания реальной угрозы жизни и здоровью ребёнка может грозить уголовная ответственность по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - добавили в ведомстве.
7 ноября, 12:15
 
ПроисшествияАрхангельскРоссияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
