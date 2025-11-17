https://ria.ru/20251117/chp-2055508000.html
В Перми девушка оказала помощь мужчине, потерявшему сознание из-за вейпа
В Перми девушка оказала помощь мужчине, потерявшему сознание из-за вейпа
Пермские врачи оказали необходимую помощь молодому человеку, который потерял сознание на улице после курения вейпа. РИА Новости, 17.11.2025
пермь
пермский край
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Пермские врачи оказали необходимую помощь молодому человеку, который потерял сознание на улице после курения вейпа.
Telegram-канал Mash сообщил, что молодой человек покурил вейп и потерял сознание у радиотехнического колледжа в Перми
. Его госпитализировали.
В соцсетях распространилось видео, как девушка пытается сделать лежащему на земле юноше массаж сердца.
"Молодой человек доставлен бригадой скорой помощи в больницу в удовлетворительном состоянии. Ему проведена диагностика, а также оказана необходимая медицинская помощь", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края
.
Собеседник отметил, что показаний для госпитализации нет. "Ранее молодой человек уже отмечал подобные приступы. Направлен в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в прокуратуре региона РИА Новости сообщали, что держат ситуацию на контроле.