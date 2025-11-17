Рейтинг@Mail.ru
В Перми девушка оказала помощь мужчине, потерявшему сознание из-за вейпа - РИА Новости, 17.11.2025
16:10 17.11.2025
В Перми девушка оказала помощь мужчине, потерявшему сознание из-за вейпа
Пермские врачи оказали необходимую помощь молодому человеку, который потерял сознание на улице после курения вейпа. РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, пермь, пермский край
В Перми девушка оказала помощь мужчине, потерявшему сознание из-за вейпа

Врачи оказали помощь жителю Перми, потерявшему на улице сознание из-за вейпа

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке vape-индустрии
Посетитель на выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Посетитель на выставке vape-индустрии. Архивное фото
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Пермские врачи оказали необходимую помощь молодому человеку, который потерял сознание на улице после курения вейпа.
Telegram-канал Mash сообщил, что молодой человек покурил вейп и потерял сознание у радиотехнического колледжа в Перми. Его госпитализировали.
В соцсетях распространилось видео, как девушка пытается сделать лежащему на земле юноше массаж сердца.
"Молодой человек доставлен бригадой скорой помощи в больницу в удовлетворительном состоянии. Ему проведена диагностика, а также оказана необходимая медицинская помощь", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.
Собеседник отметил, что показаний для госпитализации нет. "Ранее молодой человек уже отмечал подобные приступы. Направлен в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в прокуратуре региона РИА Новости сообщали, что держат ситуацию на контроле.
