Число задержанных по делу о гибели семьи туристов в Стамбуле выросло до 11

СТАМБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Число задержанных по делу о гибели семьи туристов из ФРГ в Стамбуле достигло в понедельник 11, сообщило агентство Число задержанных по делу о гибели семьи туристов из ФРГ в Стамбуле достигло в понедельник 11, сообщило агентство IHA

Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле , трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции.

"Число задержанных по делу о гибели членов семьи Бёджек достигло 11, среди них сотрудник компании, проводившей дезинсекцию в отеле, и двое работников гостиницы", - говорится в сообщении агентства.

Еще двое иностранных туристов были госпитализированы в субботу из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы заявил журналистам, что отель безопасен. СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции, на официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились. Кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода. В воскресенье был госпитализирован еще один постоялец гостиницы, сопровождавший двоих туристов, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер. Причиной стал низкий пульс, состояние госпитализированного не вызывает беспокойства.

Полиция в субботу закончила проверку гостиницы, отправив в лабораторию на проверку вещи из некоторых номеров.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до инцидента в отеле провели дезинсекцию, но только на нулевом этаже. Семья туристов из ФРГ жила на первом этаже, а трое госпитализированных позже иностранцев – на четвертом. "Специалисты подозревают, что для дезинсекции могли быть использованы вещества, способные нанести вред человеку, в том числе сельскохозяйственные пестициды. Изъятые экспертами образцы будут проанализированы", - сообщил канал.

Гюнер ранее сообщил, что мать и двое детей из семьи Бёджек в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. Глава семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние критическое. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено.

Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительную смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.

По данным СМИ, на данный момент в рамках расследования гибели троих человек задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве уже восемь человек, в том числе продавцы ряда лавок, владелец ресторана, хозяин отеля и другие подозреваемые.