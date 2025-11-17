Чиновники ЕС не доверяют Уиткоффу, пишет Politico

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Чиновники Евросоюза сомневаются в способности специального посланника президента США Стива Уиткоффа надежно и точно передавать информацию по украинскому конфликту, поэтому предпочитают общаться напрямую с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.