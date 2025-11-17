Рейтинг@Mail.ru
Черчесов мог бы исправить ситуацию в "Спартаке", считает Червиченко
13:33 17.11.2025
Черчесов мог бы исправить ситуацию в "Спартаке", считает Червиченко
футбол
россия
станислав черчесов
андрей червиченко
спартак москва
ахмат
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
россия
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Ранее возглавлявший сборную России Станислав Черчесов в случае прихода в московский "Спартак" с большой долей вероятности смог бы улучшить ситуацию в стане "красно-белых", заявил РИА Новости экс-владелец и бывший президент футбольного клуба Андрей Червиченко.
"Красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Станислав Черчесов, наверное, хотел бы возглавить "Спартак". И если бы он показал какой-то феерический результат с "Ахматом", то этот вопрос, возможно, сейчас и стоял бы. Черчесов - один из немногих российских тренеров, у кого получилось бы. Не со стопроцентной гарантией, но вероятность успеха была бы велика", - сказал Червиченко.
"Думаю, что его кандидатуру в "Спартаке" рассматривают. Но раз не приглашают, значит, у руководства клуба есть какие-то мысли по этому поводу", – подчеркнул собеседник агентства.
Черчесов в августе возглавил грозненский "Ахмат". Команда после первого круга с 16 очками идет на 11-м месте в чемпионате России. Ранее специалист приводил к победам в национальных чемпионатах польскую "Легию" и венгерский "Ференцварош" (дважды).
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Семин рассказал, какой чемпионат лучше подойдет Батракову
17 ноября, 10:56
 
