Черчесов мог бы исправить ситуацию в "Спартаке", считает Червиченко

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Ранее возглавлявший сборную России Станислав Черчесов в случае прихода в московский "Спартак" с большой долей вероятности смог бы улучшить ситуацию в стане "красно-белых", заявил РИА Новости экс-владелец и бывший президент футбольного клуба Андрей Червиченко.

"Думаю, что его кандидатуру в "Спартаке" рассматривают. Но раз не приглашают, значит, у руководства клуба есть какие-то мысли по этому поводу", – подчеркнул собеседник агентства.