Бундесвер вооружают на фоне антироссийской пропаганды, заявил депутат АдГ

СИРИУС, 17 ноя – РИА Новости. Вооружение бундесвера проводится по объективным причинам, однако все это сопровождается агрессивной антироссийской пропагандой, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.