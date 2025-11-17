Рейтинг@Mail.ru
03:45 17.11.2025
Бундесвер вооружают на фоне антироссийской пропаганды, заявил депутат АдГ
Бундесвер вооружают на фоне антироссийской пропаганды, заявил депутат АдГ
в мире, германия, россия, европа, штеффен котре, брикс, бундесвер германии
В мире, Германия, Россия, Европа, Штеффен Котре, БРИКС, Бундесвер Германии
Солдаты бундесвера. Архивное фото
СИРИУС, 17 ноя – РИА Новости. Вооружение бундесвера проводится по объективным причинам, однако все это сопровождается агрессивной антироссийской пропагандой, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Абсолютно понятно, что обороноспособность Германии была в плачевном состоянии. Годами наплевательски относились к тому, чтобы что-то сделать для бундесвера. Годами игнорировалась ситуация с плачевным состоянием немецкой оборонной промышленности. И сейчас это очень бросается в глаза", - сказал политик на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
Однако, по его словам, Россию используют как повод, что является абсолютно неверным.
"Могу сказать, что идея, с которой преподносится восстановление обороноспособности Германии, - абсолютно неверна, однако восстанавливать немецкую армию нужно", - резюмировал депутат.
Пятнадцатого ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
