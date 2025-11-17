СМИ: Британия может запретить выдачу виз африканцам из-за нелегалов

"Махмуд также объявит о том, что статус беженца станет временным, а те, чьи страны станут безопасными, будут немедленно отправляться домой. Их статус беженца будет пересматриваться каждые 30 месяцев", - пишет издание в другой статье, отмечая, что обещанные нововведения коснутся уже граждан и других стран.