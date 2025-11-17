Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия может запретить выдачу виз африканцам из-за нелегалов
04:14 17.11.2025
СМИ: Британия может запретить выдачу виз африканцам из-за нелегалов
СМИ: Британия может запретить выдачу виз африканцам из-за нелегалов
в мире
великобритания
ангола
намибия
великобритания
ангола
намибия
в мире, великобритания, ангола, намибия
В мире, Великобритания, Ангола, Намибия
СМИ: Британия может запретить выдачу виз африканцам из-за нелегалов

Times: Британия может запретить выдачу виз жителям Анголы, Намибии и ДР Конго

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Великобритания может запретить выдачу виз жителям Анголы, Намибии и ДРК на фоне нежелания властей африканских государств сотрудничать с Лондоном в вопросе возвращения нелегальных мигрантов, пишет газета Times.
"Первые страны, которые столкнутся с запретами Великобритании на выдачу виз в качестве наказания за отказ принимать обратно нелегальных мигрантов, будут названы в понедельник (главой МВД - ред.) Шабаной Махмуд... Британия наложит запрет на въезд из Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго, если их правительства в быстром темпе не улучшат сотрудничество по вопросам высылки", - говорится в публикации издания.
Как указывает газета, эти африканские страны отказались принять обратно более 4 тысяч нелегальных мигрантов и зарубежных преступников из Великобритании. Отмечается, что они станут первыми государствами, в отношении которых Лондон применит такие меры; у них будет месяц на то, чтобы среагировать, прежде чем запрет вступит в силу. По информации источников издания в британском МВД, Махмуд в четверг направила письма с предупреждениями в посольства трех африканских стран.
"Махмуд также объявит о том, что статус беженца станет временным, а те, чьи страны станут безопасными, будут немедленно отправляться домой. Их статус беженца будет пересматриваться каждые 30 месяцев", - пишет издание в другой статье, отмечая, что обещанные нововведения коснутся уже граждан и других стран.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
В мире, Великобритания, Ангола, Намибия
 
 
