В Бразилии раскритиковали идею купить отвергнутые Киевом танки Leopard
05:02 17.11.2025
В Бразилии раскритиковали идею купить отвергнутые Киевом танки Leopard
В Бразилии раскритиковали идею купить отвергнутые Киевом танки Leopard
Бразилии едва ли стоит покупать танки Leopard, которые, по информации СМИ, Германия хотела бы продать стране после отказа от них Украины, высказал мнение в... РИА Новости, 17.11.2025
В Бразилии раскритиковали идею купить отвергнутые Киевом танки Leopard

Офицер Фариназу: Бразилии не стоит покупать отвергнутые Киевом танки Leopard

Немецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бразилии едва ли стоит покупать танки Leopard, которые, по информации СМИ, Германия хотела бы продать стране после отказа от них Украины, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
Ранее бразильский портал Technologia&Defesa, сославшись на источники в армии страны, сообщил, что Германия предлагает Бразилии партию танков Leopard 2А6. По данным издания, на складах в ФРГ остались 68 изношенных танков этого типа, не подлежащих модернизации. Как утверждает T&D, киевский режим ранее от них отказался, но официального подтверждения этому нет.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Офицер ВМС Бразилии назвал число погибших на Украине бразильских наемников
Вчера, 03:34
"Портал Technologia&Defesa заслуживает доверия. Если они об этом говорят, весьма вероятно, что это правда. Сама идея сомнительна", - сказал Фариназу.
С точки зрения собеседника, Leopard, хотя и показал себя лучше других западных танков на Украине, все равно заслуживает критики. Кроме того, речь идет о технологиях шестидесятилетней давности. Также Фариназу полагает, что, как показал конфликт на Украине, будущее на поле боя не за танками. Однако Бразилии все равно стоило бы перейти к собственному производству боевых машин, как было в прошлом, добавил он.
"И Leopard весьма зависим от электронных компонентов, которые не очень подходили к климату на Украине. Тем более не знаю, выдержали бы они тропический климат Бразилии. Так что очень сомнительна возможная покупка этих танков", - заключил собеседник агентства.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим
15 ноября, 05:33
 
В миреБразилияУкраинаГермания
 
 
