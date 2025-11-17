В Бразилии раскритиковали идею купить отвергнутые Киевом танки Leopard

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бразилии едва ли стоит покупать танки Leopard, которые, по информации СМИ, Германия хотела бы продать стране после отказа от них Украины, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

Ранее бразильский портал Technologia&Defesa, сославшись на источники в армии страны, сообщил, что Германия предлагает Бразилии партию танков Leopard 2А6. По данным издания, на складах в ФРГ остались 68 изношенных танков этого типа, не подлежащих модернизации. Как утверждает T&D, киевский режим ранее от них отказался, но официального подтверждения этому нет.

"Портал Technologia&Defesa заслуживает доверия. Если они об этом говорят, весьма вероятно, что это правда. Сама идея сомнительна", - сказал Фариназу.

С точки зрения собеседника, Leopard, хотя и показал себя лучше других западных танков на Украине , все равно заслуживает критики. Кроме того, речь идет о технологиях шестидесятилетней давности. Также Фариназу полагает, что, как показал конфликт на Украине, будущее на поле боя не за танками. Однако Бразилии все равно стоило бы перейти к собственному производству боевых машин, как было в прошлом, добавил он.