Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 17.11.2025
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов - РИА Новости, 17.11.2025
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 18 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
белгородская область
брянская область
смоленская область
белгородская область, брянская область, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов

Средства ПВО за 3 часа сбили 18 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 18 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"Семнадцатого ноября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Брянской области, два – над территорией Смоленской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащий в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами
16 ноября, 23:17
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
