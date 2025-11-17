https://ria.ru/20251117/bpla-2055590305.html
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов - РИА Новости, 17.11.2025
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 18 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:23:00+03:00
2025-11-17T23:23:00+03:00
2025-11-17T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251116/svo-2055347983.html
белгородская область
брянская область
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, брянская область, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над четырьмя российскими регионами сбили 18 украинских дронов
Средства ПВО за 3 часа сбили 18 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ