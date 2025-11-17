https://ria.ru/20251117/bpla-2055385431.html
ПВО сбила над Россией более 800 украинских БПЛА за неделю
ПВО сбила над Россией более 800 украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 17.11.2025
ПВО сбила над Россией более 800 украинских БПЛА за неделю
Российская ПВО за неделю сбила 848 украинских беспилотников, следует из подсчетов РИА Новости на основе сообщений Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ПВО сбила над Россией более 800 украинских БПЛА за неделю
ПВО сбила 848 украинских БПЛА над российскими регионами за неделю