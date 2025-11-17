Рейтинг@Mail.ru
Над семью областями за ночь сбили 36 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 17.11.2025 (обновлено: 10:38 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/bpla-2055370392.html
Над семью областями за ночь сбили 36 украинских БПЛА
Над семью областями за ночь сбили 36 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.11.2025
Над семью областями за ночь сбили 36 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над семью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T07:28:00+03:00
2025-11-17T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
тамбовская область
ульяновская область
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16940d46d0508b664f895b859aee2e78.jpg
https://ria.ru/20251117/spetsoperatsiya-2055356449.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
тамбовская область
ульяновская область
воронежская область
орловская область
тульская область
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391437_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_4aa8bb81e1c4f198b54f9120389a687a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, тамбовская область, ульяновская область, воронежская область, орловская область, тульская область, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Тамбовская область, Ульяновская область, Воронежская область, Орловская область, Тульская область, Нижегородская область

Над семью областями за ночь сбили 36 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над семью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино
Вчера, 01:48
Российские бойцы сбили:
  • 14 БПЛА — в Брянской области;
  • восемь — в Тамбовской;
  • пять — в Ульяновской;
  • четыре — в Воронежской;
  • три — в Орловской;
  • по одному — в Нижегородской и Тульской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьТамбовская областьУльяновская областьВоронежская областьОрловская областьТульская областьНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала