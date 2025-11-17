https://ria.ru/20251117/bpla-2055370392.html
Над семью областями за ночь сбили 36 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над семью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.11.2025
