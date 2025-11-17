https://ria.ru/20251117/bpla-2055369841.html
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 36 украинских беспилотников над семью областями в России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
орловская область
россия
брянская область
орловская область
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ
Силы ПВО ночью сбили 36 БПЛА ВСУ над семью регионами России