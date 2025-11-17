ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 36 украинских беспилотников над семью областями в России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 16 ноября текущего года до 7.00 мск 17 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.