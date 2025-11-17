Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/bpla-2055369841.html
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 36 украинских беспилотников над семью областями в России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T07:18:00+03:00
2025-11-17T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_6cfa8138edc0e8e05fb5ebc1473e68ed.jpg
https://ria.ru/20251117/opasnost-2055366810.html
россия
брянская область
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025391_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_ece5ae879300798efc4c51bf3fe49c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, брянская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Орловская область
ПВО ночью сбила 36 БПЛА ВСУ

Силы ПВО ночью сбили 36 БПЛА ВСУ над семью регионами России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 36 украинских беспилотников над семью областями в России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 16 ноября текущего года до 7.00 мск 17 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 из них были сбиты над Брянской областью, восемь - над Тамбовской, пять - над Ульяновской, четыре - над Воронежской.
Кроме того, три аппарата были уничтожены над Орловской областью, а также по одному дрону сбили над Нижегородской и Тульской областями, уточнили в МО РФ.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Вчера, 05:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала