Билайн зафиксировал рост ключевых показателей в III квартале 2025 года

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В III квартале текущего года в Билайне отмечают устойчивый рост ключевых показателей и прогресс в реализации стратегии "Билайн зажигает звезду" (БЗЗ), сообщает пресс-служба оператора.

"В третьем квартале мы продолжили реализацию стратегии “БЗЗ”. То, что в начале года задумывалось, как амбициозная концепция, сегодня стало живой системой решений, инициатив и действий нашей команды. "Билайн зажигает звезду" — не глянцевый лозунг, а отражение того, как мы двигаемся вперед: с передовыми технологиями, энергией, драйвом и четким пониманием смысла", - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Он добавил, что в компании видят свою миссию в том, чтобы создавать возможности — для клиентов, бизнеса, сотрудников, общества.

"Расширяем границы технологий, инвестируем свои возможности и экспертизу в сеть связи, ИИ, облака и безопасность, чтобы все, что важно, работало быстро, стабильно и просто. В третьем квартале мы сделали большой шаг вперед: увеличили число базовых станций, развили облачные решения, запустили новые функции защиты от мошенников и расширили "план б." — теперь это целая платформа сервисов для жизни, работы и развлечений", - подчеркнул гендиректор.

Анохин отметил, что для компании важно, чтобы за каждым продуктом и сервисом стоял смысл и искренность.

"Мы честно говорим, зачем внедряем то или иное решение, и держим курс на прозрачность и доверие. Технологии должны работать на человека и освобождать время для самого важного — будь то искусственный интеллект, который защищает клиентов от мошенников, определяя опасные звонки и автоматически их прерывая, или антифрод-модель, предсказывающая мошеннические атаки за несколько часов. Или агенты, упрощающие работу операторов и консультантов", - считает он.

Между тем, выручка по операционной деятельности за III квартал 2025 года достигла 85,6 миллиарда рублей, увеличившись на 10,0% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост показателя ускорился по сравнению с II кварталом 2025 года (6,7%) и I кварталом 2025 года (2,8%). Выручка от продажи услуг (сервисная выручка) за III квартал 2025 года выросла на 11,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Положительную динамику продемонстрировали все сегменты бизнеса: в розничном сегменте она была обусловлена повышением среднего дохода на одного клиента, в корпоративном — ростом выручки по направлениям A2P (Application-to-person - технология отправки коммерческих СМС из центральных баз данных мобильному пользователю), облачных, M2M (Machine-to-Machine - технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам автоматически обмениваться данными друг с другом без участия человека) и телеком-сервисов, в операторском — увеличением дохода от фиксированного трафика. EBITDA (финансовый показатель, который показывает прибыль компании до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) за III квартал 2025 года выросла на 7,5% по сравнению с таким же периодом 2024 года, а рентабельность по данному показателю составила 43,6%. Чистая прибыль за девять месяцев текущего года достигла 21,4 миллиарда рублей.

Капитальные затраты за девять месяцев 2025 года увеличились до 58,9 миллиарда рублей, а их интенсивность выросла до 24,2%. Компания активно инвестирует в увеличение плотности и расширение покрытия телекоммуникационной сети для дальнейшего роста качества связи, при этом финансирование капитальных затрат производится без новых долговых заимствований. Долговая нагрузка, по данным на 30 сентября 2025 года, снизилась на 0,01 единицы по сравнению с аналогичным показателем на 30 сентября 2024 года и составила 2,38, а средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам достигла 11,45%, оставаясь ниже ключевой ставки Банка России.

В отчетном периоде Билайн предложил клиентам новые инструменты и сервисы: к платформе "план б." добавлены нейромодели для генерации музыки и видео, стартовал детский пакет "план б. – kids" с безопасным доступом к ИИ, появились бесплатные поездки Whoosh и дополнительный терабайт интернета, а также функция конвертации гигабайтов в "цифровое золото". Компания улучшила предложения для иностранцев и владельцев дата-устройств, представила объединенный пакет LightFMS ("Световые волны"), запустила формат Shop in Shop (магазин в магазине) и открыла витрину на "Авито".

Сегмент безопасности показал значительный рост: в III квартале Билайн заблокировал 517 миллионов нежелательных звонков и маркировал 500 миллионов подозрительных. Компания запустила "Усиленную ИИ-защиту", автоматически прерывающую опасные вызовы, расширила сервис "Виртуальный номер", ввела "белые списки" приложений, доступных даже при ограничениях мобильного интернета, а также представила "Виртуального помощника" для защиты бизнеса от мошенничества.

Компания активно инвестировала в инфраструктуру: количество базовых станций увеличилось на 10,8% год к году, доля VoLTE-звонков (технология совершения голосовых вызовов через мобильную сеть) выросла до 57,5%, а роуминг стал доступен в 196 странах. Билайн усилил международные узлы связи, улучшил качество мобильного интернета в метро и на ключевых магистралях, а также заключил соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи.

Beeline Cloud подтвердил статус одного из самых быстрорастущих направлений компании: выручка выросла на 30% год к году, сервисы получили высшую оценку безопасности для финансового сектора, а клиенты — новые инструменты для цифровой трансформации.

Билайн расширил линейку ИИ-продуктов: алгоритмы для предупреждения мошенничества в банках и на маркетплейсах, решения для промышленной видеоаналитики, ИИ-агент для продавцов и два новых ИИ-аватара — для салонов связи и для HR-консультаций. Компания зарегистрировала новые патенты в медицине и включила собственную нейросеть в реестр отечественного ПО.

Продолжилась масштабная работа с талантами: запущена магистратура по продуктовому менеджменту, реализован проект "Лови баланс", расширены стажировки и образовательные программы, проведен внутренний хакатон BeeHack ("БиХак"). По итогам исследования вовлеченности, Билайн получил статус "Отличное место работы" от сервиса Happy Job и вошел в число компаний с лучшими результатами в стране и лучшими в отрасли.

