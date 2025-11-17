https://ria.ru/20251117/bespilotniki-2055366675.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Авиационную опасность и опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
