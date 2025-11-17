https://ria.ru/20251117/belousov-2055401918.html
Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении
Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении - РИА Новости, 17.11.2025
Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении
Военнослужащие 70-го и 270-го мотострелковых полков уверенно продвигаются на ореховском направлении спецоперации, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.11.2025
Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 70-го и 270-го мотострелковых полков уверенно продвигаются на ореховском направлении спецоперации, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Министр обороны РФ
поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области
, о котором ведомство сообщило накануне.
"Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении", – приведены слова Белоусова в Telegram-канале
Минобороны РФ.
Белоусов
подчеркнул, что командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии сделали серьезный шаг к победе и достижению целей спецоперации. Министр не сомневается, что далее последуют новые успехи.
Военнослужащие соединения проявляют стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают славные традиции героев и бойцов прошлых лет, подчеркнул Белоусов.
Министр обороны России поблагодарил военнослужащих дивизии за верность Отечеству и присяге, отметили в МО РФ.