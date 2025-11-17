Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 17.11.2025
Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении
Военнослужащие 70-го и 270-го мотострелковых полков уверенно продвигаются на ореховском направлении спецоперации, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
андрей белоусов
безопасность, россия, запорожская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 70-го и 270-го мотострелковых полков уверенно продвигаются на ореховском направлении спецоперации, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, о котором ведомство сообщило накануне.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малую Токмачку в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малую Токмачку в Запорожской области
"Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении", – приведены слова Белоусова в Telegram-канале Минобороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии сделали серьезный шаг к победе и достижению целей спецоперации. Министр не сомневается, что далее последуют новые успехи.
Военнослужащие соединения проявляют стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают славные традиции героев и бойцов прошлых лет, подчеркнул Белоусов.
Министр обороны России поблагодарил военнослужащих дивизии за верность Отечеству и присяге, отметили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
