Исследование показало снижение уровня бедности в России
РАНХиГС: уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза, а за последние 10 лет – более чем в полтора раза – с 13,3 до 7%, сообщили РИА Новости в Президентской академии РАНХиГС со ссылкой на проведенное исследование.
снизилась почти втрое, а за последние 10 лет – более чем в полтора раза – с 13,3 до 7%", - говорится в исследовании.
Кроме того, в работе говорится, что с учетом инфляции общие доходы россиян выросли на 8 процентных пунктов. Однако в то же время отмечено отставание пенсий от уровня зарплат на 2 процентных пункта по итогам первого полугодия 2025 года.
Опросы РАНХиГС о социальном самочувствии населения подтверждают, что население страны явно адаптировалось к новым условиям.
"В сентябре 2025 года 3% респондентов назвали социальные условия очень хорошими, 17% скорее хорошими, 50% средними, 20% скорее плохими и лишь 10% очень плохими", - отметили в вузе.
Там добавили, что особенно высок показатель удовлетворенности своей жизнью у молодежи в возрасте до 34 лет (73%) и у жителей малых городов (69%).
Результаты исследования "Социально-экономическое положение населения России. Статистические тренды и социологические оценки" были представлены на конференции "Наука для государственного управления" в Президентской академии.