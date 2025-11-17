Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска - РИА Новости, 17.11.2025
13:27 17.11.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит согласие на возбуждение дела о взяточничестве против курской судьи Ольги Петровой, сказано в... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, россия, курск, нальчик, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Курск, Нальчик, Александр Бастрыкин
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска

Бастрыкин просит возбудить дело о взятке против курской судьи Петровой

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит согласие на возбуждение дела о взяточничестве против курской судьи Ольги Петровой, сказано в предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).
"24 ноября ... рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке.
Помимо этого, Бастрыкин просит согласия на возбуждение дела против мирового судьи отставке из Нальчика Мухамеда Темботова. Ему планируется вменить получение пяти крупных взяток и одной мелкой.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова
30 октября, 23:26
 
Происшествия Россия Курск Нальчик Александр Бастрыкин
 
 
