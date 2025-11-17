https://ria.ru/20251117/bastrykin-2055451096.html
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит согласие на возбуждение дела о взяточничестве против курской судьи Ольги Петровой, сказано в... РИА Новости, 17.11.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
