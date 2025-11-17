Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми - РИА Новости, 17.11.2025
09:29 17.11.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми
Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми - РИА Новости, 17.11.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений в соцсетях о сносе спорткомплекса и бассейна в Перми, информирует... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
россия
пермь
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, пермь, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми

Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса и бассейна в Перми

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений в соцсетях о сносе спорткомплекса и бассейна в Перми, информирует информационный центр ведомства.
"В сети интернет сообщается, что в городе Перми в целях закрытия спортивных объектов, их дальнейшего сноса и застройки территории жилыми домами в генеральный план внесены изменения категорий назначения земельных участков, на которых расположены спорткомплекс и бассейн. С указанными решениями граждане не согласны, поскольку в городе отсутствует необходимое количество социальных объектов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли", - говорится в релизе.
Отмечается, что ранее Бастрыкин ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. После этого пермские следователи организовали процессуальную проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Александровичу Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияПермьПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
