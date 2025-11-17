Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми

УФА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений в соцсетях о сносе спорткомплекса и бассейна в Перми, информирует информационный центр ведомства.
"В сети интернет сообщается, что в городе Перми в целях закрытия спортивных объектов, их дальнейшего сноса и застройки территории жилыми домами в генеральный план внесены изменения категорий назначения земельных участков, на которых расположены спорткомплекс и бассейн. С указанными решениями граждане не согласны, поскольку в городе отсутствует необходимое количество социальных объектов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли", - говорится в релизе.
Отмечается, что ранее Бастрыкин ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. После этого пермские следователи организовали процессуальную проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Александровичу Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
