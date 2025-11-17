В России впервые заработают ГОСТы на бассейны

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Плавательные бассейны в России впервые получат собственный отдельный ГОСТ: сразу несколько документов, вступающих в силу с 1 декабря, обозначат рекомендации по микроклимату бассейнов и услугам, оказываемым на их территории - РИА Новости ознакомилось с их содержанием.

Согласно стандарту по микроклимату, система вентиляции и кондиционирования воздуха помещений с ваннами бассейна должна обеспечивать тепловой комфорт, высокое качество воздуха и низкий уровень шума. Для подогрева обходных дорожек следует предусматривать напольное отопление.

Содержание хлора в воздухе помещения с ваннами бассейна должно быть не более 0,1 мг на кубометр, содержание хлороформа не более 0,05 мг на кубометр, присутствие озона не допускается. Вентиляционное оборудование должно обладать повышенной коррозионной стойкостью к агрессивной среде, так как в воздухе помещений с ваннами бассейна содержатся следы химически активных веществ.

Отдельный ГОСТ содержит рекомендации по услугам в плавательных бассейнах. Например, предусматривается, что они должны быть безопасными, при их оказании необходимо исключить возможность самовольного применения спортивного инвентаря и экипировки.

Согласно тексту обоих документов, дата введения их в действие - 1 декабря этого года. Отмечается, что подобные стандарты вводятся впервые.