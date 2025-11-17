Рейтинг@Mail.ru
В России впервые заработают ГОСТы на бассейны - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/basseyn-2055357983.html
В России впервые заработают ГОСТы на бассейны
В России впервые заработают ГОСТы на бассейны - РИА Новости, 17.11.2025
В России впервые заработают ГОСТы на бассейны
Плавательные бассейны в России впервые получат собственный отдельный ГОСТ: сразу несколько документов, вступающих в силу с 1 декабря, обозначат рекомендации по... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T02:33:00+03:00
2025-11-17T02:33:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964106524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af807f42c1042c92bf3166b13c1e3423.jpg
https://ria.ru/20250726/minsport-2031651636.html
https://ria.ru/20250827/rospotrebnadzor-2037926663.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964106524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d58f21af229ac6cb0e68200deddc8cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
В России впервые заработают ГОСТы на бассейны

В России с 1 декабря впервые заработают ГОСТы на бассейны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПлавательный бассейн
Плавательный бассейн - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Плавательный бассейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Плавательные бассейны в России впервые получат собственный отдельный ГОСТ: сразу несколько документов, вступающих в силу с 1 декабря, обозначат рекомендации по микроклимату бассейнов и услугам, оказываемым на их территории - РИА Новости ознакомилось с их содержанием.
Согласно стандарту по микроклимату, система вентиляции и кондиционирования воздуха помещений с ваннами бассейна должна обеспечивать тепловой комфорт, высокое качество воздуха и низкий уровень шума. Для подогрева обходных дорожек следует предусматривать напольное отопление.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове
26 июля, 19:33
Содержание хлора в воздухе помещения с ваннами бассейна должно быть не более 0,1 мг на кубометр, содержание хлороформа не более 0,05 мг на кубометр, присутствие озона не допускается. Вентиляционное оборудование должно обладать повышенной коррозионной стойкостью к агрессивной среде, так как в воздухе помещений с ваннами бассейна содержатся следы химически активных веществ.
Отдельный ГОСТ содержит рекомендации по услугам в плавательных бассейнах. Например, предусматривается, что они должны быть безопасными, при их оказании необходимо исключить возможность самовольного применения спортивного инвентаря и экипировки.
Согласно тексту обоих документов, дата введения их в действие - 1 декабря этого года. Отмечается, что подобные стандарты вводятся впервые.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В бассейне в Кирове, где отравились люди, не нашли превышения хлора
27 августа, 17:38
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала