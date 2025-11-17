Суд завершил ликвидацию "Киви банка"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации "Киви банка", инициированную после отзыва у него лицензии в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в понедельник рассмотрел и удовлетворил соответствующее заявление Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ), ликвидатора кредитной организации. Как пояснил представитель АСВ, все задолженности банка были погашены.

"Расчеты по требованиям кредиторов завершены. Общий размер требований превышал 20 миллиардов (рублей - ред.), все требования погашены", - сказал представитель ликвидатора.

Решение суда о ликвидации " Киви банка " было принято по заявлению Банка России 10 апреля 2024 года. По закону о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

Решение вступает в силу со дня принятия, и его обжалование не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. Но при этом срок принудительной ликвидации банка может быть продлен судом по обоснованному ходатайству ликвидатора.

Суд в апреле продлил ликвидацию "Киви банка" на полгода. АСВ в своем обращении указало, что срок принудительной ликвидации истек, но предусмотренные процедурой мероприятия не завершены, а именно "не осуществлены в полном объеме расчеты с кредиторами, проводятся мероприятия по взысканию в судебном порядке ссудной задолженности с юридических и физических лиц".

В связи с этим ликвидатор ходатайствовал о продлении срока принудительной ликвидации. Суд счел возможным ходатайство удовлетворить, процедура ликвидации была продлена.

АСВ ранее сообщило, что 28 апреля 2025 года завершило расчеты с кредиторами, обратившимися за выплатами. Госкорпорация направила более 37,2 миллиарда рублей более 79 тысячам кредиторов, а средства, причитающиеся кредиторам, которые не представили свои платежные реквизиты, были внесены на депозит нотариуса в связи с завершением расчетов.

Банк России в феврале 2024 года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.