Рейтинг@Mail.ru
Суд завершил ликвидацию "Киви банка" - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/banu-2055523427.html
Суд завершил ликвидацию "Киви банка"
Суд завершил ликвидацию "Киви банка" - РИА Новости, 17.11.2025
Суд завершил ликвидацию "Киви банка"
Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации "Киви банка", инициированную после отзыва у него лицензии в 2024 году, передает... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:00:00+03:00
2025-11-17T17:00:00+03:00
москва
киви банк
агентство по страхованию вкладов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928780492_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_0374d41d4f412f35f1d9fc311b0a5634.jpg
https://ria.ru/20250916/litsenziya-2042122965.html
https://ria.ru/20251031/turtsija-2052033658.html
https://ria.ru/20251111/podozrenie-2054055243.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928780492_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_de449a52d1e2846aa3eaed4520e4fb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, киви банк, агентство по страхованию вкладов, экономика
Москва, КИВИ банк, Агентство по страхованию вкладов, Экономика
Суд завершил ликвидацию "Киви банка"

Суд завершил принудительную ликвидацию "Киви банка", требования погашены

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI
Отделение банка QIWI - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Отделение банка QIWI. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации "Киви банка", инициированную после отзыва у него лицензии в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в понедельник рассмотрел и удовлетворил соответствующее заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатора кредитной организации. Как пояснил представитель АСВ, все задолженности банка были погашены.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
16 сентября, 02:15
"Расчеты по требованиям кредиторов завершены. Общий размер требований превышал 20 миллиардов (рублей - ред.), все требования погашены", - сказал представитель ликвидатора.
Решение суда о ликвидации "Киви банка" было принято по заявлению Банка России 10 апреля 2024 года. По закону о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда.
Решение вступает в силу со дня принятия, и его обжалование не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. Но при этом срок принудительной ликвидации банка может быть продлен судом по обоснованному ходатайству ликвидатора.
Суд в апреле продлил ликвидацию "Киви банка" на полгода. АСВ в своем обращении указало, что срок принудительной ликвидации истек, но предусмотренные процедурой мероприятия не завершены, а именно "не осуществлены в полном объеме расчеты с кредиторами, проводятся мероприятия по взысканию в судебном порядке ссудной задолженности с юридических и физических лиц".
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Турции аннулировали лицензию платежной системы, популярной у россиян
31 октября, 10:42
В связи с этим ликвидатор ходатайствовал о продлении срока принудительной ликвидации. Суд счел возможным ходатайство удовлетворить, процедура ликвидации была продлена.
АСВ ранее сообщило, что 28 апреля 2025 года завершило расчеты с кредиторами, обратившимися за выплатами. Госкорпорация направила более 37,2 миллиарда рублей более 79 тысячам кредиторов, а средства, причитающиеся кредиторам, которые не представили свои платежные реквизиты, были внесены на депозит нотариуса в связи с завершением расчетов.
Банк России в феврале 2024 года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
"Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле прошлого года сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аналитик назвала сумму перевода, которую банки считают подозрительной
11 ноября, 03:15
 
МоскваКИВИ банкАгентство по страхованию вкладовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала