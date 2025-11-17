Рейтинг@Mail.ru
Банк обязали открыть детский счет с иностранным свидетельством о рождении - РИА Новости, 17.11.2025
06:21 17.11.2025
Банк обязали открыть детский счет с иностранным свидетельством о рождении
Банк обязали открыть детский счет с иностранным свидетельством о рождении
Суд в Москве обязал банк оформить тарифный план "Детский" со свидетельством о рождении иностранного образца, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 17.11.2025
2025
Банк обязали открыть детский счет с иностранным свидетельством о рождении

Суд обязал банк открыть детский счет с иностранным свидетельством о рождении

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Москве обязал банк оформить тарифный план "Детский" со свидетельством о рождении иностранного образца, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Гражданка России, как говорится в документах, хотела открыть "Детский" тариф, банк потребовал предоставить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации или Украины. Однако у нее было свидетельство о рождении ребенка, выданное в Германии, и, как указано в документах, банк ей отказал.
После этого женщина обратилась в суд.
Заявительница просила обязать банк заключить договор, взыскать с него один рубль в качестве компенсации морального вреда, а также исключить из условий выпуска банковской карты необходимость предъявления свидетельства о рождении ребенка только российского или украинского образца, следует из материалов.
Представитель банка в суде отметил, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, банк обязан идентифицировать личность клиента, однако в программе банка отсутствует техническая возможность ввести сведения свидетельства о рождении иного государства, так как документ должен иметь серию и номер, которые соответствуют российскому образцу, сообщается в материалах.
Суд не нашел правовых оснований для удовлетворения исковых требований об исключении из условий выпуска обязательного наличия свидетельства о рождении, выданного на территории РФ или Украины, однако счел, что невозможность заключить договор и выпустить банковскую карту при условии наличия у малолетнего ребенка свидетельства о рождении иностранного образца ограничивает права истца на получение услуги, говорится в материалах.
"Отсутствие технической возможности в программе банка не может служить основанием для ограничения прав истца как законного представителя несовершеннолетней… Факт нарушения ответчиком прав и игнорирование ответчиком законных требований истца нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства", - подчеркнул суд.
Суд в Москве решил принудить банк заключить договор на выпуск и обслуживание основной дебетовой карты с тарифным планом "Детский", а также взыскал с банка в пользу заявительницы 1 рубль в качестве компенсации морального вреда, заключается в материалах.
