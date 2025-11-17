https://ria.ru/20251117/balakovo-2055500644.html
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень - РИА Новости, 17.11.2025
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень
Камень весом около килограмма извлекли врачи из мочевого пузыря пациента во время операции в Балаково Саратовской области, мужчина идет на поправку, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:50:00+03:00
2025-11-17T15:50:00+03:00
2025-11-17T15:54:00+03:00
происшествия
балаково
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055499906_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0a911bdf0e4945f8ef3400706a771cf0.jpg
https://ria.ru/20250813/zdorove-2034915772.html
балаково
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055499906_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_60f13c51ac2e8ad98ff65451430fec5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балаково, саратовская область
Происшествия, Балаково, Саратовская область
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень
Из мочевого пузыря жителя Балаково извлекли килограммовый камень
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Камень весом около килограмма извлекли врачи из мочевого пузыря пациента во время операции в Балаково Саратовской области, мужчина идет на поправку, сообщили в городской клинической больнице.
"Уникальный клинический случай произошел в БГКБ в конце прошлой недели. В приемный покой за медицинской помощью обратился 65-летний пациент из Ивантеевского района. Больной поступил в тяжелом состоянии с признаками почечной недостаточности и внутрипузырного кровотечения. После подготовки к оперативному вмешательству больной был экстренно прооперирован. Одной из операционных "находок" стал камень весом около килограмма, который занимал практически всю полость мочевого пузыря", - сообщило ГУЗ "Балаковская городская клиническая больница" в Telegram-канале
.
Руководитель хирургической службы больницы Олег Якимов отметил, что подобные запущенные случаи довольно редко встречаются в хирургической практике. "За 30 лет моего стажа это, пожалуй, третий случай", - пояснил врач.
В медицинском учреждении уточнили, что сейчас пациент находится в реанимации, динамика у него положительная. Специалисты не исключают, что ему предстоит еще одна операция.