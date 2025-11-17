Рейтинг@Mail.ru
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень
15:50 17.11.2025
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень - РИА Новости, 17.11.2025
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень
Камень весом около килограмма извлекли врачи из мочевого пузыря пациента во время операции в Балаково Саратовской области, мужчина идет на поправку, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
балаково
саратовская область
балаково
саратовская область
балаково, саратовская область
Происшествия, Балаково, Саратовская область
Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень

Из мочевого пузыря жителя Балаково извлекли килограммовый камень

САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Камень весом около килограмма извлекли врачи из мочевого пузыря пациента во время операции в Балаково Саратовской области, мужчина идет на поправку, сообщили в городской клинической больнице.
"Уникальный клинический случай произошел в БГКБ в конце прошлой недели. В приемный покой за медицинской помощью обратился 65-летний пациент из Ивантеевского района. Больной поступил в тяжелом состоянии с признаками почечной недостаточности и внутрипузырного кровотечения. После подготовки к оперативному вмешательству больной был экстренно прооперирован. Одной из операционных "находок" стал камень весом около килограмма, который занимал практически всю полость мочевого пузыря", - сообщило ГУЗ "Балаковская городская клиническая больница" в Telegram-канале.
Руководитель хирургической службы больницы Олег Якимов отметил, что подобные запущенные случаи довольно редко встречаются в хирургической практике. "За 30 лет моего стажа это, пожалуй, третий случай", - пояснил врач.
В медицинском учреждении уточнили, что сейчас пациент находится в реанимации, динамика у него положительная. Специалисты не исключают, что ему предстоит еще одна операция.
ПроисшествияБалаковоСаратовская область
 
 
