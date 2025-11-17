Врачи извлекли из мочевого пузыря жителя Саратовской области большой камень

Гигантский камень извлекли врачи городской больницы во время операции в Балаково Саратовской области

САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Камень весом около килограмма извлекли врачи из мочевого пузыря пациента во время операции в Балаково Саратовской области, мужчина идет на поправку, сообщили в городской клинической больнице.

"Уникальный клинический случай произошел в БГКБ в конце прошлой недели. В приемный покой за медицинской помощью обратился 65-летний пациент из Ивантеевского района. Больной поступил в тяжелом состоянии с признаками почечной недостаточности и внутрипузырного кровотечения. После подготовки к оперативному вмешательству больной был экстренно прооперирован. Одной из операционных "находок" стал камень весом около килограмма, который занимал практически всю полость мочевого пузыря", - сообщило ГУЗ "Балаковская городская клиническая больница" в Telegram-канале

Руководитель хирургической службы больницы Олег Якимов отметил, что подобные запущенные случаи довольно редко встречаются в хирургической практике. "За 30 лет моего стажа это, пожалуй, третий случай", - пояснил врач.