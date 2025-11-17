Баканов рассказал о российских двигателях для ракет на выставке в Дубае

Комментируя недавнее подписание новой дорожной карты о сотрудничестве в области спутниковой навигации между "Роскосмосом" и китайскими коллегами, он отметил важность совместных усилий в использовании систем глобального позиционирования ГЛОНАСС и BeiDou. Отмечается, что это позволит обеим странам использовать оба сервиса более эффективно в народном хозяйстве.