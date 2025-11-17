Рейтинг@Mail.ru
12:42 17.11.2025
Баканов рассказал о российских двигателях для ракет на выставке в Дубае
Баканов рассказал о российских двигателях для ракет на выставке в Дубае
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя – РИА Новости. Экспозицию "Роскосмоса" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 посетил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Здесь мы представляем наши передовые двигатели. РД-180 до сих пор используется на американских ракетах, а РД-171МВ весь мир недавно увидел на испытаниях в Подмосковье - это самый мощный двигатель на планете, и он будет использоваться на новой ракете-носителе "Союз-5" по проекту "Байтерек" совместно с нашими казахстанскими партнерами", - сказал Баканов журналистам.
На выставке в Дубае "Роскосмос" показал модели жидкостных ракетных двигателей экспортной версии РД-180, РД-181, а также самый мощный в мире РД-171МВ. А также - модели перспективных аппаратов дистанционного зондирования Земли и Российской орбитальной станции, представленных РКК "Энергия", скафандр "Сокол-КВ-2" и макет орбитального комплекса для доставки научной аппаратуры к Луне и планетам Солнечной системы производства КБ "Арсенал".
Отвечая на вопрос журналистов о том, как идет подготовка к 74-й экспедиции на МКС, глава Роскосмоса отметил, что "все идет планово". "Наши космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс ведут финальную стадию подготовки, проводят примерку пилотируемого корабля, проверяют все нюансы по работе оборудования, договариваются о совместной работе", - подчеркнул Баканов.
Комментируя недавнее подписание новой дорожной карты о сотрудничестве в области спутниковой навигации между "Роскосмосом" и китайскими коллегами, он отметил важность совместных усилий в использовании систем глобального позиционирования ГЛОНАСС и BeiDou. Отмечается, что это позволит обеим странам использовать оба сервиса более эффективно в народном хозяйстве.
Баканов также выразил признательность Минтрансу РФ, который реализует транспортную навигацию в городах и труднодоступных регионах на базе спутниковых технологий.
Московская область (Подмосковье)ДубайЛунаДмитрий БакановСергей Кудь-СверчковРоскосмосРКК "Энергия"РД-180РД-171МВРД-181
 
 
