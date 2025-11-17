Тысячи человек протестуют в Праге против назначения Бабиша

ПРАГА, 17 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч человек принимают участие в митинге "Чехия не продается", организованном в знак протеста против возможного назначения премьером лидера выигравшего месяц назад парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша, сообщило Более 10 тысяч человек принимают участие в митинге "Чехия не продается", организованном в знак протеста против возможного назначения премьером лидера выигравшего месяц назад парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша, сообщило Чешское ТВ

« "Более 10 тысяч человек пришли в понедельник на Староместскую площадь в центре Праги на организованный общественным объединением "Миллион моментов за демократию" митинг протеста против возможного назначения лидера движения ANO Бабиша главой нового кабмина. Многие участники держат в руках плакаты с надписями, напоминающими о не решенном Бабишем как владельцем крупнейшего в Восточной Европе агрохолдинга Agrofert конфликте интересов, идущем судебном деле о незаконном получении им субсидии ЕС в размере двух миллионов евро, о его бывшем членстве в компартии", - отмечается в репортаже телеканала.

Президент Чехии Петр Павел поручил 27 октября Бабишу как лидеру выигравшего парламентские выборы движения ANO формирование нового состава правительства. В то же время президент ожидает от Бабиша разрешения его конфликта интересов. В субботу Бабиш объявил, что даст общественности разъяснения на эту тему непосредственно перед своим назначением премьером. В состав коалиционного правительства лидеры ANO пригласили представителей еще двух движений - SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Мотористы".

По словам одного из организаторов митинга, Микулаша Минаржа, вместе с Бабишем к власти в стране приходят те политики, которые считают, что правда, уважение, власть и справедливость могут продаваться как товар. По мнению Минаржа, это говорит о мафиозном принципе деятельности нового кабмина.

На митинге запланированы также выступления широко известных в стране общественных деятелей - экс-премьера Чехии Петра Питгарта, экономиста и директора библиотеки Вацлава Гавела Томаша Седлачека, биолога и теолога Марека Орко Вахи, философа и экс-сенатора Даниэла Кроупы, певца и музыканта Ярослава Гутки, актрисы Евы Голубовой и других.

В свою очередь, первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек накануне проведения митинга раскритиковал, выступая перед журналистами, его организаторов. В частности, Гавличек указал на несколько коррупционных скандалов, в которых были замешаны представители ныне переходящих в оппозицию партий и которые обошлись без внимания организации "Миллион моментов за демократию".