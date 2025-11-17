В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами

ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. На территории омского вокзала загорелся автобус, в котором находились пассажиры, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Утром 17 ноября возле омского автовокзала автобус "ПАЗ", следовавший по маршруту "Качесово — Омск", загорелся, когда в нем еще были пассажиры. На место выехали 14 спасателей.