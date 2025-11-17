https://ria.ru/20251117/avtobus-2055431062.html
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 17.11.2025
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами
На территории омского вокзала загорелся автобус, в котором находились пассажиры, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:34:00+03:00
2025-11-17T12:34:00+03:00
2025-11-17T12:48:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055435619_0:0:1224:688_1920x0_80_0_0_1e29ee033ebf82f8105c2e3ce1352dbf.jpg
https://ria.ru/20251116/gretsija-2055297134.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055435619_41:0:1036:746_1920x0_80_0_0_c24d4a1fd688ff8015c208a2be415860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами загорелся на вокзале в Омске
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. На территории омского вокзала загорелся автобус, в котором находились пассажиры, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Утром 17 ноября возле омского автовокзала автобус "ПАЗ", следовавший по маршруту "Качесово — Омск", загорелся, когда в нем еще были пассажиры. На место выехали 14 спасателей.
"Сообщение о возгорании транспорта поступило в 9.41. Самостоятельно из автобуса эвакуировались шесть пассажиров. Пострадавших нет", — уточнили в МЧС
.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар начался с двигателя, автобус сгорел полностью. Причины устанавливаются.