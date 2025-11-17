Рейтинг@Mail.ru
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами
12:34 17.11.2025 (обновлено: 12:48 17.11.2025)
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами
На территории омского вокзала загорелся автобус, в котором находились пассажиры, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:34:00+03:00
2025-11-17T12:48:00+03:00
2025
В Омске на территории вокзала загорелся автобус с пассажирами

Автобус с пассажирами загорелся на вокзале в Омске

На территории омского вокзала загорелся автобус. Кадр видео из соцсетей
На территории омского вокзала загорелся автобус. Кадр видео из соцсетей
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. На территории омского вокзала загорелся автобус, в котором находились пассажиры, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Утром 17 ноября возле омского автовокзала автобус "ПАЗ", следовавший по маршруту "Качесово — Омск", загорелся, когда в нем еще были пассажиры. На место выехали 14 спасателей.
"Сообщение о возгорании транспорта поступило в 9.41. Самостоятельно из автобуса эвакуировались шесть пассажиров. Пострадавших нет", — уточнили в МЧС.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар начался с двигателя, автобус сгорел полностью. Причины устанавливаются.
