Горловку и Ясиноватую подключили к электроснабжению после атаки ВСУ

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Горловка и Ясиноватая уже полностью подключены к электроснабжению, которое было нарушено из-за атаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Как сообщил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, по последней информации, также "частично в Донецке и Макеевке свет уже дали".