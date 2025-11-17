https://ria.ru/20251117/ataka-2055383787.html
Горловку и Ясиноватую подключили к электроснабжению после атаки ВСУ
Горловку и Ясиноватую подключили к электроснабжению после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.11.2025
Горловку и Ясиноватую подключили к электроснабжению после атаки ВСУ
Горловка и Ясиноватая уже полностью подключены к электроснабжению, которое было нарушено из-за атаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:30:00+03:00
2025-11-17T09:30:00+03:00
2025-11-17T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
горловка
ясиноватая
денис пушилин
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
