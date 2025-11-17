Рейтинг@Mail.ru
Армения и ОАЭ могут подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны - РИА Новости, 17.11.2025
22:07 17.11.2025
Армения и ОАЭ могут подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны
Армения и ОАЭ могут подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны
в мире, армения, оаэ
В мире, Армения, ОАЭ
Армения и ОАЭ могут подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны

Папикян и шейх Аль-Мактум обсудили сотрудничество в области обороны

© Фото : Министерство обороны Республики АрменияМинистр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Армения
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил в понедельник с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Хамданом бин Мухаммедом бин Рашидом Аль-Мактумом возможности подписания соглашения о двустороннем оборонном сотрудничестве, сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.
Папикян находится в ОАЭ с рабочим визитом.
"В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся возможностей оборонного сотрудничества Армении и ОАЭ. Стороны выразили готовность развивать двустороннее сотрудничество в сфере обороны и подписать с этой целью соглашение о сотрудничестве между Арменией и ОАЭ в области обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ должен определить основные направления сотрудничества.
Были также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, заявили в пресс-службе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
