Саудовская Аравия интересуется российскими средствами ПВО, заявили в ФС ВТС

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия особо интересуется российскими средствами ПВО малой дальности, техникой сухопутных войск и локализацией производства на ее территории, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии авиакосмического салона в Дубае.

"Наибольший интерес Саудовская Аравия проявляет к поставкам современных средств противовоздушной обороны малой дальности, техники сухопутных войск, а также локализации производства отдельных образцов вооружения на территории королевства", - сказал Шугаев

Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией развивается планомерно, регулярно проводятся консультации и деловые встречи между профильными ведомствами и предприятиями ОПК обеих стран, эффективно работает совместная российско-саудовская комиссия по военно-техническому сотрудничеству.