09:04 17.11.2025
Саудовская Аравия интересуется российскими средствами ПВО, заявили в ФС ВТС
саудовская аравия, россия, дубай, дмитрий шугаев
Саудовская Аравия, Россия, Дубай, Дмитрий Шугаев
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия особо интересуется российскими средствами ПВО малой дальности, техникой сухопутных войск и локализацией производства на ее территории, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии авиакосмического салона в Дубае.
"Наибольший интерес Саудовская Аравия проявляет к поставкам современных средств противовоздушной обороны малой дальности, техники сухопутных войск, а также локализации производства отдельных образцов вооружения на территории королевства", - сказал Шугаев.
Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией развивается планомерно, регулярно проводятся консультации и деловые встречи между профильными ведомствами и предприятиями ОПК обеих стран, эффективно работает совместная российско-саудовская комиссия по военно-техническому сотрудничеству.
"Мы подтверждаем готовность к дальнейшему укреплению ВТС с саудовскими партнерами по вышеуказанным и другим направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес", - сказал Шугаев.
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт рассказал, как удар Израиля по Дохе отразится на России
24 сентября, 07:29
 
Саудовская АравияРоссияДубайДмитрий Шугаев
 
 
Заголовок открываемого материала