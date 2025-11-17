https://ria.ru/20251117/aravija-2055378537.html
Саудовская Аравия интересуется российскими средствами ПВО, заявили в ФС ВТС
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия особо интересуется российскими средствами ПВО малой дальности, техникой сухопутных войск и локализацией производства на ее территории, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии авиакосмического салона в Дубае.
"Наибольший интерес Саудовская Аравия
проявляет к поставкам современных средств противовоздушной обороны малой дальности, техники сухопутных войск, а также локализации производства отдельных образцов вооружения на территории королевства", - сказал Шугаев
.
Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией развивается планомерно, регулярно проводятся консультации и деловые встречи между профильными ведомствами и предприятиями ОПК обеих стран, эффективно работает совместная российско-саудовская комиссия по военно-техническому сотрудничеству.
"Мы подтверждаем готовность к дальнейшему укреплению ВТС с саудовскими партнерами по вышеуказанным и другим направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес", - сказал Шугаев.