16:35 17.11.2025 (обновлено: 16:36 17.11.2025)
Молодые кадры АПК в Кировской области будут получать по 1 миллиону рублей
Молодые работники агропромышленного комплекса в Кировской области будут получать по 1 миллиону рублей с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2025
Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Молодые работники агропромышленного комплекса в Кировской области будут получать по 1 миллиону рублей с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Законопроект, разработанный депутатами регионального парламента совместно с областным правительством и поддержанный губернатором Кировской области Александром Соколовым, станет еще одним механизмом для решения кадровой проблемы в сфере сельского хозяйства.
"В Кировской области с 2026 года вступит в силу региональный закон, согласно которому молодые специалисты агропромышленного комплекса будут получать выплаты в размере 1 миллиона рублей (500 тысяч рублей из областного бюджета и 500 тысяч рублей от сельскохозяйственного предприятия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Кировской области уже разработан и утвержден региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе" — в рамках федерального проекта "Кадры в АПК". В 2025 году из федерального бюджета региону выделено более 40 миллионов рублей, которые будут направлены на возмещение сельхозпредприятиям затрат по ученическим и целевым договорам со студентами, на оплату труда и проживание обучающихся, проходящих практику, на стимулирующие выплаты преподавателям вузов и учителям агротехнологических классов, а также на оснащение агроклассов.
"Сейчас сельское хозяйство стало более эффективным с точки зрения производительности труда, новых технологий. Вместе с тем агропромышленному комплексу по-прежнему требуются кадры. Необходимо создавать на селе комфортные условия, в том числе для молодых специалистов, чтобы молодые кадры оставались здесь", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области.
