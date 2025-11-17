Молодые кадры АПК в Кировской области будут получать по 1 миллиону рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Молодые работники агропромышленного комплекса в Кировской области будут получать по 1 миллиону рублей с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Законопроект, разработанный депутатами регионального парламента совместно с областным правительством и поддержанный губернатором Кировской области Александром Соколовым, станет еще одним механизмом для решения кадровой проблемы в сфере сельского хозяйства.

"В Кировской области с 2026 года вступит в силу региональный закон, согласно которому молодые специалисты агропромышленного комплекса будут получать выплаты в размере 1 миллиона рублей (500 тысяч рублей из областного бюджета и 500 тысяч рублей от сельскохозяйственного предприятия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кировской области уже разработан и утвержден региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе" — в рамках федерального проекта "Кадры в АПК". В 2025 году из федерального бюджета региону выделено более 40 миллионов рублей, которые будут направлены на возмещение сельхозпредприятиям затрат по ученическим и целевым договорам со студентами, на оплату труда и проживание обучающихся, проходящих практику, на стимулирующие выплаты преподавателям вузов и учителям агротехнологических классов, а также на оснащение агроклассов.